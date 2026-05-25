Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 07:29

Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Школы и детские сады Белгорода, попавшие в зону отключения электроэнергии после ракетного удара, продолжат работу в обычном режиме, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем канале в МАКСе. По словам главы города, образовательные учреждения будут обеспечены резервными источниками питания.

Школы и детские сады, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме — запускаем резервные источники электроснабжения, — написал Демидов.

В результате атаки ВСУ повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. После удара в Белгороде и Белгородском округе были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

До этого мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник, в момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

Регионы
Россия
Белгород
Валентин Демидов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.