Школы и детские сады Белгорода, попавшие в зону отключения электроэнергии после ракетного удара, продолжат работу в обычном режиме, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем канале в МАКСе. По словам главы города, образовательные учреждения будут обеспечены резервными источниками питания.

Школы и детские сады, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме — запускаем резервные источники электроснабжения, — написал Демидов.

В результате атаки ВСУ повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. После удара в Белгороде и Белгородском округе были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

До этого мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник, в момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.