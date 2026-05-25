25 мая 2026 в 08:02

Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести в результате атаки украинских беспилотников на Горловку Донецкой Народной Республики, заявил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, также в населенном пункте поврежден ряд домостроений.

Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки ранены пять мирных жителей, — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Грайвороне Белгородской области. Как уточнили в региональном оперативном штабе, из-за детонации беспилотника машина загорелась, пожарные смогли быстро потушить огонь.

До этого стало известно, что минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Губернатор региона Михаил Евраев отметил, что в результате произошедшего одна женщина получила осколочное ранение, от госпитализации она отказалась.

