Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Машина загорелась из-за детонации БПЛА, пожарные оперативно потушили огонь.

В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В городе Грайвороне дрон атаковал автомобиль, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский округ пострадал мирный житель. Регион дважды подвергся массированному ракетному обстрелу.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. В результате произошедшего женщина получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, в момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.