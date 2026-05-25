Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 07:57

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Грайвороне

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Машина загорелась из-за детонации БПЛА, пожарные оперативно потушили огонь.

В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В городе Грайвороне дрон атаковал автомобиль, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский округ пострадал мирный житель. Регион дважды подвергся массированному ракетному обстрелу.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. В результате произошедшего женщина получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, в момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Брянской области из «Града»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 мая: инфографика
«Не сильно отличается»: стало известно, почему Мадьяр разочаровал ЕС
Медведев назвал опережающие время вооружения России
Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Врач назвала причину скачка пульса от уведомлений в смартфоне
Пять человек пострадали при ударе украинских беспилотников по Горловке
Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита
Тысячи сбитых дронов и провал ПВO в Киеве: новости СВО к утру 25 мая
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В МИД России раскрыли, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
Школы и детсады Белгорода продолжат работу после удара ВСУ
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
Девять округов Херсонской области остались без света после атаки БПЛА
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.