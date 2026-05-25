Мошенники «заговорили» голосами публичных сотрудников СК и МВД

В России мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД

Мошенники с помощью искусственного интеллекта стали активно подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета России и Министерства внутренних дел, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД. По словам правоохранителей, зафиксированы случаи дипфейк-звонков с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени.

Также с помощью нейросетей аферисты генерируют фото реалистичных поддельных документов, например удостоверений, справок или постановлений. Однако фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и противоречиями в тексте документа.

Кроме того, преступники научились генерировать синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих якобы приуроченные к праздникам «государственные выплаты», акции или лотереи. Помимо всего прочего, злоумышленники начали создавать персональную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о жертвах, полученных из открытых источников данных, резюмировали в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с обещаниями якобы вернуть переплаченные средства за жилищно-коммунальные услуги. Для этого они создают поддельные боты, похожие на сервис «Госуслуги».

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

