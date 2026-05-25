25 мая 2026 в 09:04

Медведев высказался о недостатках и плюсах ЕГЭ

Медведев: ЕГЭ нужно совершенствовать, сохраняя сильные стороны

Единый государственный экзамен нужно совершенствовать, сохраняя его сильные стороны и искореняя слабые, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии РИА Новости. По словам политика, ЕГЭ серьезно изменил доступность высшего образования, дав каждому выпускнику шанс поступить в ведущий вуз независимо от дохода и места жительства.

При всех недостатках — а они, безусловно, есть — эта система дала выпускнику независимо от места проживания и достатка семьи реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз. Ведь мы всегда к этому стремились. Сегодня это вполне возможно, — сказал он.

Ранее преподаватель, разработчик экзаменационных материалов кандидат исторических наук Сергей Стецюк заявил, что при подготовке к ЕГЭ не следует полагаться на задания прошлых лет. По его словам, их непременно нужно сверять с текущей спецификацией, так как задания ежегодно меняются.

Кроме того, доктор экономических наук преподаватель Саид Гафуров заявил, что сохранение ЕГЭ в его нынешней форме на ближайшие 10 лет не даст положительного эффекта, а лишь превратит старшие классы в «бездушный конвейер по заполнению бланков». За такой срок общество рискует окончательно утратить многообразие образовательных подходов, считает эксперт.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
