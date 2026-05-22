22 мая 2026 в 18:35

Эксперт назвал типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ

Разработчик ЕГЭ Стецюк: экзамен завалят те, кто решает варианты прошлых лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При подготовке к ЕГЭ ориентироваться на варианты прошлых лет не самая лучшая идея, сообщил NEWS.ru преподаватель истории и обществознания, эксперт-разработчик ЕГЭ, кандидат исторических наук Сергей Стецюк. По его словам, их обязательно нужно сверять со спецификацией текущего года. Из года в год задания неизбежно меняются.

Одна из самых частых ошибок — решать варианты прошлых лет и не сверять их с демоверсией, спецификацией и кодификатором текущего года. В 2026 году структура экзаменов в целом сохранена, но точечные изменения есть, и их достаточно, чтобы потерять баллы на формулировке задания или критерии проверки, — рассказал Стецюк.

По его словам, существует еще несколько распространенных ошибок при подготовке к ЕГЭ. В частности, это ориентация исключительно на школьную программу без факультативных знаний, решение большого количества задач без разбора ошибок, недооценка второй части экзамена, где предполагаются развернутые ответы, а также попытка резко ускориться в подготовке в последние недели перед экзаменом.

Ранее бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов сообщил, что школьной программы недостаточно для сдачи ЕГЭ на высокий балл. Он рекомендовал выпускникам, нацеленным на поступление в ведущие вузы, обращаться к репетиторам. Болотов уточнил, что в рамках школьной программы можно рассчитывать только на тройку.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
