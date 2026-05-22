Труп в диване, учитель-онанист, упавший балкон: главные ЧП недели

В Севастополе одиннадцатиклассники рухнули со второго этажа вместе с балконом, в Прикамье педагог мастурбировал при детях на уроке, в Москве мигрант расправился с соседкой и спрятал труп в диван — NEWS.ru рассказывает о главных происшествиях недели.

В Крыму рухнул школьный балкон с выпускниками

Утром 20 мая в Севастополе обрушился балкон школы № 13, на котором группа выпускников решила сделать фото в прыжке. Все одиннадцатиклассники были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Среди пострадавших был серебряный призер среди юниоров в первенстве Крыма по армрестлингу. Несмотря на травмы, он помог выбраться из-под обломков своим одноклассникам.

Школу ремонтировали на протяжении четырех лет. Последние работы подрядчики сдали в 2025 году. Там полностью поменяли коммуникации, окна, двери, обновили фасады и помещения, поставили кондиционеры. Всего на ремонт ушло 250 млн рублей. Прокуратура проводит проверку.

В Прикамье учитель мастурбировал на уроке

В поселке станции Чайковская Пермского края школьники столкнулись с противоправным поведением взрослого. Педагог школы «МБОУ Чайковская СОШ» мастурбировал на учениц седьмого класса.

Девочки утверждают, что учитель информатики занимался публичным самоудовлетворением не впервые. Но в этот раз ученицы успели заснять поведение педагога на камеру. Сначала они разослали видеоролик сверстникам. Вскоре информация дошла до местного Министерства образования. Там подтвердили: к ним поступила информация о противоправном поведении педагога в одной из поселковых школ Нытвенского округа.

Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело. При этом разбирательство начато не по одной из педофильских статей УК, а по ст. 213 «Хулиганство».

Мигрант убил соседку в Москве

В московской квартире на Люблинской улице нашли труп 33-летней мигрантки, которая пропала за 10 дней до этого. С заявлением о пропаже в полицию обратились родственники.

«Следователями и криминалистами столичного СК в этот же день проведены следственные действия в квартире жилого дома на улице Люблинской в городе Москве, в ходе которых в диване обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — сообщили в столичном управлении СКР.

Девушка работала в сфере клининга и снимала квартиру с двумя мужчинами. Один из них оказался ее убийцей. Подозреваемому 30 лет, он иностранец и уже успел покинуть страну на автомобиле.

