22 мая 2026 в 18:05

Путин назвал борьбу за воспитание детей новым фронтом

Путин назвал борьбу за умы и воспитание детей новым стратегическим фронтом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поддержал тезис о том, что эффективное воспитание подрастающего поколения сегодня превратилось в полноценную линию противостояния. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения актуальных проблем формирования мировоззрения молодежи в современных реалиях, сообщает пресс-служба Кремля.

Вы сказали о том, что это новый фронт — борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен, — подчеркнул президент.

Путин отдельно отметил, что сегодняшнее глобальное информационное пространство отличается высокой степенью сложности и агрессивности для восприятия. По его мнению, оно сейчас буквально забито различным низкосортным контентом и «хламом», который бесконтрольно транслируется на многомиллионную аудиторию. Президент подчеркнул, что сейчас молодым людям важно иметь личный пример. Им, по мнению российского лидера, могут стать боевые офицеры.

Ранее Путин заявил, что участники программы «Время героев» доказали свою преданность России. Известно, что девять выпускников первого потока программы, приехавшие в Кремль на встречу с президентом, — Герои России.

