Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке

1 октября 2019 года 15-летняя Соня Хрипункова не вернулась домой после уроков в подмосковной Балашихе, а через день ее труп нашли в местной заброшке. Все это время убийца Сони помогал волонтерам и полиции искать девочку. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Прогулка с «тихим троечником»

Соня Хрипункова училась в девятом классе. Ей было 15 лет. Девушка жила в Балашихе с родителями, Аллой и Александром, и старшим братом Никитой. Соня училась на «хорошо» и «отлично», участвовала в олимпиадах, легко осваивала иностранные языки. Ее лучшей подругой была одноклассница Диана Малышева.

«Она была отличницей, но не была зубрилой. Знания ей давались легко», — рассказывает подруга.

В последний год с Соней, Дианой и ее окружением начал активно общаться другой одноклассник — Егор Брежнев. Сверстники называли его «тихим троечником». Он обычно сидел на задней парте, а социализироваться начал только ближе к подростковому возрасту. Именно с ним Соня должна была встретиться после занятий в тот день. Диана тогда по какой-то причине решила не идти с друзьями на прогулку.

Последнее голосовое сообщение, которое получила Диана, заканчивалось словами о том, что Соня опаздывает на встречу и должна предупредить Егора. После этого связь прервалась.

В семье было принято правило: Соня возвращалась домой к 21:00. Когда время подошло к 21:15, телефон девушки не отвечал. Родители сначала предположили, что устройство разрядилось.

Отец Сони Александр забил тревогу и пошел на поиски. Вместе с братом и мамой они проверили местные парки, позвонили друзьям, классному руководителю.

Поздно вечером семья обратилась в полицию. Александр ранее работал следователем, а после освоил профессию адвоката. Поэтому он не удивился, что первым делом к ним приехал эксперт-криминалист. Он знал, что при пропаже ребенка первыми на причастность к исчезновению всегда изучают близких родственников.

«Я сам бывший сотрудник. Я понял, зачем она приехала, говорю: „Ходите, пожалуйста, везде по дому. Где хотите, берите смывы, просвечивайте. Мне скрывать нечего“», — рассказывает Александр в интервью на YouTube-канале Елены Погребижской.

«А что еще ты скрываешь?!»

Подруга Диана в это время вела переписку с Егором и разными вопросами пыталась выведать у одноклассника, что произошло во время его встречи с Соней. Но тот настаивал, что они погуляли и разошлись на улице Новой.

Мальчика допросили и отпустили. Тут же он присоединился к поискам Сони с другими волонтерами поискового движения «ЛизаАлерт». Диана вспоминает, что во время этих поисков одноклассник подошел к ней, приобнял и сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо, мы ее обязательно найдем».

Уже вечером Егора снова вызвали на допрос. За ним приехали прямо на место поисков, где он и Диана прочесывали территорию. Егора посадили в одну машину, Диану — в другую. Девушка вспоминает, что их привезли к заброшке в микрорайоне Заря. Школьника вывели и повели в здание, а Диана оставалась с оперативниками в машине, где уже сидела ее мама.

«И в какой-то момент мы сидим, тишина и оттуда раздается крик от полицейского-мужчины: „А что ты еще скрываешь?“ Мы посмотрели все друг на друга. Наш полицейский вышел из машины, пошел туда. Мы с мамой начинаем догадываться, что там могло произойти. Полицейский возвращается, на человеке буквально не было лица, то есть он сидел в шоке. Он побледнел, у него глаза вот так вылезли. Он говорит: „Я не буду вам ничего говорить, но ее больше нет“, — рассказывает Диана.

Хотел свалить все на мигрантов

Согласно показаниям Брежнева, вечером 1 октября он встретился с Соней. Они прогулялись по городу, после чего, по его словам, направились к заброшенному зданию, расположенному примерно в трех километрах от дома. На крыше здания произошел конфликт. Егор заявил следователям, что в ссоре девушка затронула тему его отца, который умер от передозировки пять лет назад.

По его версии, Соня несколько раз назвала отца Егора наркоманом. Егор утверждает, что после этого он схватил девушку сзади за шею и применил удушающий прием. Соня потеряла сознание. После этого он нанес ей не менее пяти ударов кирпичом по голове и лицу.

В течение примерно десяти минут после произошедшего Егор продумывал дальнейшие действия. Он забрал у Сони телефон, кошелек, пауэрбанк и наушники. Чтобы создать видимость нападения с целью изнасилования, он спустил девушке джинсы до колен и приподнял футболку. Позже на теле убитой не нашли никаких инородных биологических следов. Вещи и личные предметы злоумышленник выбросил в кустах неподалеку.

Рядом с местом преступления располагался барак, где жили трудовые мигранты. Юноша был уверен, что первым делом убийцу-насильника будут искать там.

Перед тем, как выбросить телефон Сони, он отправил с него несколько сообщений на свой аккаунт, имитируя обычную переписку. В одном из сообщений он предложил встретиться в 7:00 утра у школы, чтобы списать домашнее задание.

Вернувшись домой, он вел себя обычно: погулял с собакой, сделал уроки. Одежду, на которую могла попасть кровь, он спрятал в рюкзак.

6,5 года за смерть девочки-подростка

Подростка направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали его вменяемым. Он осознавал свои действия и мог давать показания. В материалах дела отмечено, что в шестом классе у Егора наблюдались изменения в поведении, он пропускал уроки и проявлял раздражительность. Мать обращалась к психиатру, но все ограничилось лишь консультацией. На момент преступления ему было 15 лет. Соседи и знакомые описывали его как обычного подростка.

В суде Егор не просил прощения у семьи Сони. В последнем слове он отметил, что девушку не вернуть, и попросил не лишать его свободы. Мать Егора также выступала в суде, просила смягчить наказание.

Приговор суда составил 6,5 года лишения свободы. Срок отбывания начался в колонии для несовершеннолетних. После достижения 18 лет Егор должен быть переведен во взрослую колонию. Суд учел возраст и чистосердечное признание как смягчающие обстоятельства. Срок в СИЗО засчитывался в соотношении один день за полтора.

Соню хоронили в закрытом гробу из-за жутких травм на лице.

Для семьи Хрипунковых смерть Сони стала не единственной утратой. В 2004 году у них родилась дочь Настя, которая прожила всего 2,5 месяца из-за порока сердца. Старший брат Никита скончался от проблем с сердцем в 2024 году.

