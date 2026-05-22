Жительница Бурятии спасла сына из полыхающего дома

В Бурятии жительница села Зырянск спасла одного из троих сыновей из полыхающего дома, пишет «КП-Иркутск». Как рассказала многодетная мать изданию, старший и младший сын играли во дворе, когда через щели со стороны входной двери начал валить дым.

Старший сын вместе с младшим играли во дворе, поэтому я рванула за ними на улицу. Испугавшись, они уже бежали в сторону соседского участка. Я быстро завела их во двор и побежала обратно, ведь в одной из комнат спал средний сын. Следом за мной выбежал сосед с ведрами воды, — рассказала женщина.

Когда она вошла в дом, пламя распространилось по деревянной веранде и крыше. Пятилетний ребенок в это время крепко спал. Женщина схватила его на руки и вытащила из горящего дома.

Уже на улице я споткнулась и упала вместе с ним. Он сильно ударился, испугался и плакал. Я даже не сразу заметила, что обгорела. Обожгла спину, руки и лоб. Копна волос, которая была ниже пояса, сгорела до плеч. Врачи скорой помощи предлагали забрать меня в больницу, но я отказалась — ведь детей не с кем оставить, — поделилась многодетная мать.

Ранее сообщалось, что мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров. В ведомстве уточнили, что причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.