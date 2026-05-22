Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов

Директор детского сада «Страна чудес» в Кызыле, где родители нашли у своих детей следы от уколов, в 2021 стала воспитателем года в России, сообщает РИА Новости. По информации журналистов, она также вошла в пятерку лучших педагогов дошкольного образования в стране в 2021 году.

В соцсетях она представила сертификат, по которому директору как лауреату конкурса предоставили путевку в профсоюзный центр отдыха работников образования «Рассвет». Известно, что в 22 мая 2026 года в полицию Кызыла поступило несколько заявлений от матерей воспитанников сада «Страна чудес». Они рассказали, что обнаружили у своих детей следы от уколов в области ягодиц.

Ранее сообщалось, что после жалоб из детского сада уволили воспитателя и помощника воспитателя. Проверка выявила грубое обращение с воспитанниками. Было установлено, что сотрудники дошкольного учреждения нарушали нормы педагогической этики. Директору детского сада поручили усилить контроль над работой персонала и соблюдением этических норм.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал случившееся вопиющим случаем и настоящим садизмом по отношению к воспитанникам учреждения. Известно, что правоохранительные органы Кызыла начали проверку в отношении сотрудников детского сада.