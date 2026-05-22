22 мая 2026 в 17:43

Более миллиарда пользователей посетили сайт Пентагона с файлами об НЛО

Вход в сторожевую башню НЛО, туристическую достопримечательность в долине Сан-Луис, Хупер, Колорадо, США Вход в сторожевую башню НЛО, туристическую достопримечательность в долине Сан-Луис, Хупер, Колорадо, США Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press
Более 1 млрд пользователей посетили сайт с опубликованными Пентагоном материалами о контактах США с неопознанными летающими объектами, заявили в американском военном ведомстве. В американском министерстве войны пообещали продолжить публикацию новых файлов.

С момента запуска сайта WAR.GOV/UFO 8 мая 2026 года по всему миру было зарегистрировано более одного миллиарда просмотров, что свидетельствует о беспрецедентном уровне интереса как к этой теме, так и к усилиям администрации Трампа по обеспечению прозрачности, — говорится в заявлении Пентагона.

В министерстве также сообщили о продолжении работы по публикации материалов, связанных с контактами США с неопознанными летающими объектами. Дату выхода третьей партии документов пообещали объявить позднее.

Пентагон приступил к рассекречиванию касающихся неопознанных летающих объектов материалов 8 мая. В число уже обнародованных 162 документов входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон. При этом в ведомстве заявили, что опубликованные данные не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации.

