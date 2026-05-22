22 мая 2026 в 18:12

«Готовятся к войне»: ОАЭ предрекли полное уничтожение

Политолог Миршаймер: Иран уничтожит ОАЭ в случае нападения

Иран сотрет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с лица земли, если они вступят в войну с Тегераном, заявил Clash Report профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер. Он напомнил, что Исламскую Республику не смогли уничтожить ни Израиль, ни США.

Если США и Израиль не смогли победить Иран, то кто бы еще мог это сделать? Похоже, что ОАЭ готовятся к войне с Ираном. <...> Но ОАЭ сами по себе не могут сравниться с Ираном. И, по сути, если бы они вступили в конфликт, я думаю, иранцы уничтожили бы ОАЭ как страну, — отметил эксперт.

По словам политолога, в первую очередь целью Ирана стала бы энергетическая инфраструктура ОАЭ. Для Эмиратов это бы стало полной катастрофой, добавил политолог.

Ранее иранские военные заявили журналистам, что не запускали беспилотники в сторону АЭС в ОАЭ. Тегеран назвал Израиль виновным в этом нападении.

До этого Минобороны ОАЭ сообщило, что система противовоздушной обороны перехватила два дрона над атомной электростанцией «Барака». Еще один дрон поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС.

