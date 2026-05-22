Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО

Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО Военэксперт Дандыкин: золотая молодежь сбежала с Украины после начала СВО

Большинство представителей золотой молодежи разъехались с территории Украины после начала СВО, рассказал NEWS.ru капитан I ранга и заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, за рубеж отправились все, у кого была хотя бы какая-то возможность выехать.

Абсолютное большинство представителей украинской золотой молодежи давно за границей — по крайней мере те, у кого была хоть какая-то возможность уехать, — сказал Дандыкин.

Он прокомментировал сообщения о том, что 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в которой формально числятся «мажоры», понесла крупные потери в Сумской области. По словам аналитика, крайне маловероятно, что среди погибших были представители золотой молодежи.

Если они там и были, то это — чисто медийные дела. Может, решили их для вида показать поближе к фронту, а они попали под раздачу. Если кто-то из мажоров там был, что маловероятно, то в совсем небольших количествах, — указал Дандыкин.

Ранее стало известно о крупных потерях 158-й бригады ВСУ на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области. Ее называют элитной и связывают с золотой молодежью. По данным источников в российских силовых структурах, информацию тяжелом положении этой бригады подтверждают некрологи украинских солдат.