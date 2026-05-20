20 мая 2026 в 13:00

Заливаю хлеб водой — на утро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Это гениально простой рецепт освежающего напитка для тех, кто любит натуральный квас, но не хочет возиться с заквасками и долгим брожением. Никакой возни — просто залил, настоял, процедил.

Получается обалденная вкуснятина: ароматный, хлебный квас с приятной кислинкой и легкой сладостью, с пузырьками, которые так и щекочут язык. Он намного вкуснее магазинного и идеально подходит для окрошки или как освежающий напиток в жару.

Для приготовления вам понадобится: 300 г ржаного хлеба (лучше с корочкой), 3 л воды, 150 г сахара, 15 г сухих дрожжей, 10 г изюма.

Хлеб нарежьте кубиками, подсушите в духовке до румяной корочки. Сложите в банку, залейте кипятком, оставьте на 4-5 часов. Процедите, добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Накройте марлей, оставьте при комнатной температуре на ночь (8-10 часов). Разлейте по бутылкам, добавьте в каждую по 2-3 изюминки, плотно закройте. Уберите в холодильник на 2-3 часа для газирования. Подавайте охлажденным.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила домашний квас по этому рецепту. Он получился насыщенным, с красивым янтарным цветом и приятной хлебной ноткой. Пузырьков было много, как в магазинной газировке. Кстати, вместо изюма можно добавить мяту или лимон — получится освежающий летний напиток. Рецепт настоящая находка для жарких дней!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
