19 мая 2026 в 05:39

Российским школьникам увеличили летние каникулы на пять дней

Летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся на пять дней раньше, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов. Отдыхать школьники начнут с 27 мая.

Летние каникулы в 2026 году для учеников невыпускных классов начнутся с 27 мая. В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов), — сказал Якимов

Он отметил, что единые даты помогут в организации школьных мероприятий, обеспечению мер безопасности и избавят родителей, а также детей от необходимости расстраиваться, что где-то в другой школе каникулы начнутся на день раньше. Теперь же система едина, уточнил Якимов.

Ранее ведущий научный сотрудник подведомственного Минпросвещения РФ Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева порекомендовала взрослым организовать путешествия с детьми в летний период. Совместный досуг позволит укрепить отношения в семье. Она также призвала родителей следить за режимом сна школьников.

