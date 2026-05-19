Россиян предупредили о мошенничестве с визами Депутат Немкин рассказал о схеме обмана со звонками по визам

Мошенники перед сезоном отпусков активизировали схемы по оформлению виз, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. По его словам, они звонят от имени сотрудников посольств, запугивают и вынуждают переводить деньги.

Мошенники продолжают адаптировать свои схемы под актуальные жизненные ситуации граждан, и тема оформления виз по-прежнему остается одной из точек входа для атак, особенно в сезон отпусков, — сказал Немкин.

Депутат пояснил, что преступники часто звонят людям, которые ждут ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок якобы от «сотрудника посольства» не вызывает подозрений. А дальше используется психологическое давление.

Мошенники сообщают о входе в аккаунт на «Госуслугах», говорят о фиктивных доверенностях, обвиняют в финансировании терроризма и требуют срочно «спасти деньги». Немкин отметил, что схема стала многоступенчатой, так как они используют SMS, поддельные уведомления и звонки от имени разных ведомств.

Он подчеркнул, что ни госорганы, ни банки не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или передавать наличные курьерам. Немкин отметил, что при попытках запугивания и давления необходимо прекратить разговор и связаться с организацией по официальным контактам.

