Собянин сообщил о новой попытке атаковать Москву беспилотниками Собянин: ПВО Минобороны РФ уничтожила третий за ночь БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны России уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, это третий сбитый за ночь БПЛА.

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения. Под удар попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка, добавил он.

До этого в результате атак ВСУ на территории ДНР погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, глава администрации ДНР Александр Шатов заявил, что воздушная атака украинских беспилотных летательных аппаратов по центральной части Шахтерска привела к ранению семи мирных граждан и разрушению главного культурного учреждения города. Один из пострадавших от осколков жителей находится в крайне тяжелом состоянии.