19 мая 2026 в 05:20

Врач объяснила, как снизить вред от обильного ужина перед сном

Врач Корнилова: вред от позднего ужина для ЖКТ смягчит свободная одежда

Свободная одежда поможет снизить негативное влияние позднего ужина на работу желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Вероника Корнилова. По ее словам, обильные трапезы перед сном могут спровоцировать воспаление пищевода.

Поздние и обильные ужины могут негативно сказываться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. После плотной еды перед сном увеличивается риск так называемых рефлюксов, когда желудочная кислота забрасывается в пищевод. Это может приводить к повреждению слизистой и воспалению пищевода. Чтобы минимизировать риски, откажитесь от тесной одежды: поясов, корсетов, утягивающих вещей. Также стоит помнить: чем позже прием пищи, тем он должен быть легче, — поделилась Корнилова.

Она отметила, что после сытного ужина, чтобы не испытывать дискомфорт, рекомендуется отдыхать на двух-трех подушках, так как это уменьшает вероятность рефлюксов. По словам врача, можно использовать ферментные препараты с панкреатином. Специалист подчеркнула, что лучше выбирать формы с минимикросферами или микротаблетками, поскольку они более эффективны.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила, что самая вредная часть шашлыка — это обугленная корочка. По ее словам, углеводороды, которые образуются из-за густого дыма и оседают на поверхности блюда, могут повысить риск развития рака пищеварительного тракта.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
