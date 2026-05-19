Морпехи за месяц уничтожили более 150 БПЛА ВСУ под Добропольем

Подразделения противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр» за месяц уничтожили более 150 беспилотников ВСУ на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Сармат. По его словам, украинские подразделения сохраняют высокую интенсивность применения беспилотников разных типов.

Интенсивность у них большая. За месяц поражено более 150 БПЛА противника, — рассказал он.

Военнослужащий уточнил, что среди уничтоженных целей были как ударные, так и разведывательные беспилотники. По его словам, часть аппаратов была иностранного производства, а значительную часть сбитых целей составили ударные дроны Hornet.

Ранее российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку вступил в бой с группой ВСУ и сорвал атаку противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Бойцу удалось уничтожить троих украинских военных и вынудить остальных отступить. Во время боя российский штурмовик получил ранение, однако отказался от эвакуации.