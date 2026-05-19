19 мая 2026 в 03:11

Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае

Путин заявил об уважении России к истории и культуре Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва с уважением относится к истории и культурному наследию Китая, передает пресс-служба Кремля. Он также подчеркнул важность гуманитарного взаимодействия между двумя государствами.

Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран, — сказал Путин.

Также перед визитом в Пекин российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Глава государства сообщил, что рад вновь посетить Китай по приглашению китайского лидера.

Кроме того, Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. По его словам, это выражается в готовности России и Китая поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета.

