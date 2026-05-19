США расширили подготовку военных ВСУ в Европе

США продолжили подготовку украинских пилотов F-16 в рамках международной коалиции, следует из отчета генерального инспектора операции «Атлантическая решимость». Подчеркивается, что обучение координируется совместно с Данией и Нидерландами.

Американские военные выполнили взятые на себя обязательства по обучению, отметили в источнике. Пподготовка проходила на базе Графенвер в Германии.

За отчетный период американские инструкторы подготовили 394 военнослужащих ВСУ. Кроме того, в Германии впервые провели курс обучения экипажей Bradley и Stryker, а также организовали подготовку по обслуживанию гаубиц M777.

