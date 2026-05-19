19 мая 2026 в 02:18

США расширили подготовку военных ВСУ в Европе

США продолжили обучение украинских пилотов F-16 в Германии

F-16 F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM
США продолжили подготовку украинских пилотов F-16 в рамках международной коалиции, следует из отчета генерального инспектора операции «Атлантическая решимость». Подчеркивается, что обучение координируется совместно с Данией и Нидерландами.

Американские военные выполнили взятые на себя обязательства по обучению, отметили в источнике. Пподготовка проходила на базе Графенвер в Германии.

За отчетный период американские инструкторы подготовили 394 военнослужащих ВСУ. Кроме того, в Германии впервые провели курс обучения экипажей Bradley и Stryker, а также организовали подготовку по обслуживанию гаубиц M777.

Ранее стало известно, что по авиаремонтному заводу в киевском пригороде Жуляны был нанесен удар, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. На этом предприятии ремонтируются американские истребители F-16, которые использует украинская армия, отметил он. Кроме того, там расположено производство беспилотных летательных аппаратов, добавил Лебедев.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил: полное освобождение ДНР российскими войсками и нехватка личного состава могут стать катастрофой для ВСУ. По его словам, Киев также столкнется с проблемами, если украинские беспилотники будут нейтрализованы.

