Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 02:00

Что скрывают опытные путешественники: главные секреты одиночных поездок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Путешествие в одиночку — это свобода, новые впечатления и шанс лучше узнать себя. Но такая поездка требует тщательной подготовки: важно позаботиться о безопасности, организовать быт и продумать маршрут. NEWS.ru пообщался с тревел-блогером, руководителем турфирмы Наталией Ансталь, которая объяснила, как правильно организовать соло-путешествие.

Подготовка к поездке

  1. Документы и страховка. Проверьте срок действия загранпаспорта и визы (если она нужна). Сделайте копии документов или сохраните их в электронном виде (например в облаке). Обязательно оформите медицинскую страховку с покрытием экстренных случаев за рубежом.

  2. Финансы. Используйте несколько способов оплаты: наличные, карты разных банков (желательно международных платежных систем, если они есть). Заранее узнайте о комиссиях за снятие денег и обмене валюты. Разделите сумму на несколько частей и храните их в разных местах.

  3. Связь. Узнайте условия роуминга у своего оператора или купите местную СИМ‑карту по прибытии. Скачайте офлайн‑карты и приложения для перевода, чтобы воспользоваться ими даже в случае отсутствия интернета. Сохраните контакты экстренных служб страны назначения.

  4. Маршрут. Продумайте основные точки маршрута, но оставьте место для спонтанности. Забронируйте первые ночи проживания заранее — это снизит стресс после дороги. Изучите транспортную систему города: как добраться из аэропорта, как передвигаться по городу.

  5. Багаж. Соберите компактный чемодан или рюкзак. Возьмите универсальные вещи, которые сочетаются между собой. Не забудьте аптечку с базовыми лекарствами (обезболивающие, антисептики, средства от расстройства желудка и аллергии).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безопасность

Первое важное правило — это информирование близких. Сообщите родным или друзьям о маршруте, датах поездки и контактах отеля. Регулярно связывайтесь с ними, чтобы они знали, что у вас все в порядке. Не забывайте соблюдать осторожность в общественных местах: следите за вещами в толпе, на вокзалах и в транспорте. Не демонстрируйте крупные суммы денег или дорогие гаджеты. Избегайте безлюдных и плохо освещенных районов в темное время суток.

Пользуйтесь официальными такси или проверенными сервисами заказа машин. Перед поездкой можно уточнить примерную стоимость у портье отеля или в интернете, это может помочь сэкономить много денег. Если едете на общественном транспорте, изучите расписание и маршруты заранее.

За границей нужно быть вежливым, но осторожным с незнакомцами. Избегайте приглашений в малознакомые места или участия в сомнительных мероприятиях. Доверяйте интуиции: если ситуация кажется опасной, лучше уйти. На случай форс-мажора запишите телефоны посольства вашей страны, полиции, скорой помощи и страховой компании. В некоторых странах есть даже специальные приложения для туристов с функцией экстренного вызова.

Главный вопрос, который волнует всех соло-путешественников: где же безопаснее всего хранить деньги? Лучше убрать все в маленькую сумку и положить ее в чемодан с кодовым замком. Такой способ позволит максимально минимизировать риск кражи. А вот от хранения денег и украшений в сейфе лучше отказаться. Некоторые туристы сталкивались с тем, что их сейфы вскрывали, когда они покидали номер.

Быт в дороге

Выбирайте отели, хостелы или апартаменты с хорошими отзывами, которые лучше проверить на различных платформах, чтобы убедиться в их правдивости. Обратите внимание на расположение: близость к общественному транспорту и центру города, уровень преступности в районе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пробуйте местную кухню, но будьте аккуратны с уличной едой. Выбирайте заведения с большим потоком посетителей — это часто признак качества. Пейте бутилированную воду, если в стране небезопасно пить из-под крана. Также соблюдайте режим отдыха: недосып и переутомление снижают бдительность. При акклиматизации дайте себе время адаптироваться. Если чувствуете недомогание, не откладывайте визит к врачу.

Изучите базовые правила поведения в стране: что считается вежливым или неприличным, какие жесты лучше не использовать. Узнайте о местных праздниках и ограничениях (например о дресс‑коде в религиозных местах).

Полезные привычки в пути

  • Фиксируйте важные детали. Фотографируйте билеты, брони, адреса и карты. Это сэкономит время, если что‑то потеряется.

  • Сохраняйте чеки. Они пригодятся для отчетности или при спорах с поставщиками услуг.

  • Будьте гибкими. Задержки рейсов, изменения погоды или закрытые достопримечательности — часть путешествия. Заранее продумайте запасные варианты.

  • Доверяйте себе. Одиночное путешествие учит самостоятельности. Не бойтесь спрашивать дорогу или просить помощи — большинство людей готовы помочь туристам.

Читайте также:

Названы новые экзотические направления для россиян

Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей

Россиянам напомнили, как подготовиться к выезду с ребенком за границу

Евросоюз может ужесточить получение виз для россиян

Общество
путешествия
туризм
советы
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае
Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд
Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай
Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентным
Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников
Посольство Италии ответило на слухи о новых правилах по визам для россиян
Конгрессу США показали тревожный доклад по Украине
В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград
ПВО отразила ночную попытку атаки на Москву
Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ
Врач назвала вредную привычку, чреватую перееданием
США расширили подготовку военных ВСУ в Европе
Snickers возвращается в Россию
Россиян предупредили о новых схемах обмана с семенами
В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии
Что скрывают опытные путешественники: главные секреты одиночных поездок
В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине
Греция потребовала от Украины отозвать беспилотные катера от побережья
Аэропорт Краснодара неожиданно закрылся
Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.