Россиянам объяснили, как выбрать смартфон с лучшей камерой

Количество мегапикселей не определяет качество камеры смартфона, заявил NEWS.ru IT-эксперт ЭИСИ Богдан Константинов. По его словам, при выборе устройства гораздо важнее делать акцент на величине сенсора и наличии оптической стабилизации.

200 мегапикселей звучат впечатляюще, но к реальному качеству снимка имеют косвенное отношение. Что действительно важно, так это размер сенсора. Чем он крупнее, тем больше света и лучше фото в темноте. Сегодня хорошим уровнем считаются сенсоры формата 1/1,3″, а флагманы все чаще используют почти «дюймовые» матрицы 1″. Среди характеристик также следует обратить внимание на наличие оптической стабилизации, оптического зума и качество видеозаписи. Хороший стандарт сегодня — стабильные 4K и 60fps, — поделился Константинов.

Он добавил, что для повседневной съемки достаточно хорошей камеры с разрешением 4K и частотой 30 кадров в секунду. RAW и LOG-профили, по словам эксперта, необходимы тем, кто профессионально обрабатывает видео. Специалист отметил, что количество камер — это еще один маркетинговый ход, ведь три качественных модуля лучше, чем пять посредственных.

Ранее IT-эксперт Роман Пермяков заявил, что буква M в номере модели iPhone означает, что устройство было куплено новым и оригинальным в розничной продаже. По его словам, символ F указывает на официально восстановленный аппарат от Apple, а N говорит о замене по гарантии.