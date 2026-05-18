Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 23:26

Адвокаты сына Астахова подали жалобу на его арест

РИА Новости: в суд поступила жалоба на арест сына Павла Астахова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Защита сына адвоката Павла Астахова Антона подала жалобу на решение отправить его под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Защита до этого просила не заключать его под стражу, однако им отказали в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения.

В документах указано, что в суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест Астахова-младшего. В апреле стало известно, что Тверской суд Москвы принял решение об аресте сына адвоката Павла Астахова Антона. Он проходил фигурантом по делу о крупном мошенничестве.

Известно, что суд в Саратове в 2022 году приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима. Он проходил в качестве фигуранта по делу о мошенничестве, сын адвоката отбыл наказание.

До этого прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении более 634 млн рублей в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Обвинение было предъявлено руководителю компании «УралДорТехнологии» по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Общество
Россия
Москва
суды
Антон Астахов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС возникли разногласия перед переговорами с Россией
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение
Сексот КГБ и перебежчик: как русофоб Науседа настроил против себя Литву
Премьер Болгарии призвал Европу к переговорам с Россией
Объекты «Нафтогаза» повреждены под Днепропетровском
Адвокаты сына Астахова подали жалобу на его арест
Атака ВСУ на дом в Курской области закончилась трагедией
В США неизвестный открыл стрельбу в исламском центре
На Украине мобилизация в ВСУ дошла до психбольниц
Счета, элитная недвижимость: чем еще владеет «тайный миллиардер» Ермак
Трое украинцев отбили у сотрудников ТЦК мобилизованного под Одессой
Россиянина задержали на Пхукете с крупной партией наркотиков
Галкина приговорили к 19 годам лишения свободы
Власти Ирана прокомментировали слухи об инвалидности Хаменеи
Трамп отказался атаковать Иран
В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки
«Сиквел сказки»: Захарова высмеяла планы Литвы по минному полю у России
В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома
Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать
Стали известны детали «нефтяного аттракциона щедрости» от США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.