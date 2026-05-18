Адвокаты сына Астахова подали жалобу на его арест РИА Новости: в суд поступила жалоба на арест сына Павла Астахова

Защита сына адвоката Павла Астахова Антона подала жалобу на решение отправить его под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Защита до этого просила не заключать его под стражу, однако им отказали в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения.

В документах указано, что в суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест Астахова-младшего. В апреле стало известно, что Тверской суд Москвы принял решение об аресте сына адвоката Павла Астахова Антона. Он проходил фигурантом по делу о крупном мошенничестве.

Известно, что суд в Саратове в 2022 году приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима. Он проходил в качестве фигуранта по делу о мошенничестве, сын адвоката отбыл наказание.

