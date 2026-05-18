В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки Королев: в Удомле Тверской области обломки БПЛА повредили крышу жилого дома

В Тверской области был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле, сообщил губернатор региона Виталий Королев в мессенджере МАКС. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

В результате отражения атаки БПЛА в городе Удомля обломки беспилотника попали в крышу 9-этажного жилого дома, — написал Королев.

По предварительной информации, серьезных разрушений в доме не выявлено. Власти сообщили о повреждении остекления балконов четырех квартир и подготовке к восстановительным работам.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения. Под удар попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка, добавил он.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.