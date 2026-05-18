Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 22:09

В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки

Королев: в Удомле Тверской области обломки БПЛА повредили крышу жилого дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тверской области был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле, сообщил губернатор региона Виталий Королев в мессенджере МАКС. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

В результате отражения атаки БПЛА в городе Удомля обломки беспилотника попали в крышу 9-этажного жилого дома, — написал Королев.

По предварительной информации, серьезных разрушений в доме не выявлено. Власти сообщили о повреждении остекления балконов четырех квартир и подготовке к восстановительным работам.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения. Под удар попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка, добавил он.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Регионы
Тверская область
беспилотники
повреждения
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ирана прокомментировал слухи об инвалидности Хаменеи
Трамп отказался атаковать Иран
В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки
«Сиквел сказки»: Захарова высмеяла планы Литвы по минному полю у России
В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома
Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать
Стали известны детали «нефтяного аттракциона щедрости» от США
«Не задействовала»: Вучич оценил военный арсенал России на Украине
Обычная проверка на дороге в Москве обернулась уголовным делом
Любовник зарезал женщину, которая ушла к нему от мужа три месяца назад
«Серьезный ущерб»: в Турции забили тревогу из-за кризиса на Украине
Лавров призвал ООН вмешаться в религиозные гонения на Украине
Арест Ермака связали с началом грызни между кланами на Украине
На Запорожской АЭС сообщили о новой атаке украинского дрона
Россиянка чуть не лишилась уха из-за пирсинга в Турции
Меньшиков возмущен, зрители негодуют: что не так с «Гамлетом» в МХТ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.