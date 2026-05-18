Меньшиков возмущен, зрители негодуют: что не так с «Гамлетом» в МХТ

Меньшиков возмущен, зрители негодуют: что не так с «Гамлетом» в МХТ

Художественный руководитель театра имени М. Ермоловой Олег Меньшиков назвал «театральной катастрофой» постановку «Гамлета» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Меньшиков заявил, что спектакль режиссера Андрея Гончарова не содержит глубоких смыслов и его не нужно было выпускать. Как актеры «Гамлета» отреагировали на критику, что в театральной индустрии говорят о постановке и все ли спектакли имеют право на существование, выяснял NEWS.ru.

Как прошла премьера «Гамлета» в МХТ имени Чехова

Актер Юра Борисов, сыгравший Гамлета, впервые вышел на театральную сцену после успеха в Голливуде. Кроме него, в постановке задействованы артисты Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и Кузьма Коростелев. Из-за ажиотажа вокруг спектакля перекупщики просили за билет до 200 тысяч рублей. На официальном сайте стоимость доходила до 50 тысяч. Высокие цены не напугали зрителей — билеты разлетелись за несколько часов после старта продаж.

Андрей Гончаров, режиссер постановки, показал публике не классическое прочтение произведения Уильяма Шекспира, а современное, новаторское. В его спектакле Гамлет (Юра Борисов) катается на роликах и играет в пинг-понг в костюме из фольги, а королева Гертруда (Анна Чиповская) поедает бананы, стоя на коленях перед холодильником.

Актер Артем Быстров (отец Гамлета), актриса Аня Чиповская (Гертруда), актер Николай Романов (Полоний), актриса Софья Шидловская (Офелия) и актер Юра Борисов (Гамлет) в сцене из спектакля «Гамлет», поставленной режиссером Андреем Гончаровым по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, в МХТ имени Чехова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За что Олег Меньшиков раскритиковал постановку «Гамлет» с Юрой Борисовым

Олег Меньшиков записал видеообращение, в котором не только негативно высказался о спектакле Андрея Гончарова, но и позволил себе пару нецензурных выражений. Художественный руководитель театра имени Ермоловой обратил внимание на то, что из постановки исключены многие знаковые сцены, сюжетные линии и монологи. Также его возмутило, что режиссер, работая над «Гамлетом», использовал тексты разных переводчиков. По мнению Меньшикова, эпатажный спектакль не содержит глубинного смысла, а значит, не выполняет своего предназначения как одна из форм искусства.

«Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому (Константин Хабенский является художественным руководителем МХТ имени Чехова. — NEWS.ru), к прославленной труппе МХТ. Но то, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявил Меньшиков.

Он выразил возмущение подходом к постановкам некоторых современных режиссеров, которые оправдывают свои идеи фразой «я художник — я так вижу». Ссылаясь на цитату Генриха Берна, Меньшиков заявил, что «глупость и скудоумие должны наказываться по закону».

В конце своего обращения Олег Евгеньевич призвал актеров тщательнее выбирать проекты, в которых они участвуют. По его мнению, труппа также должна нести ответственность за то, что театр показывает зрителям.

«Ребята, может, это мы виноваты? Может быть, это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Может быть, все-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берет на себя театр, выпуская тот или иной спектакль, и не оставаться в стороне?» — высказался звезда фильма «Покровские ворота».

Как Анна Чиповская и Андрей Максимов отреагировали на критику «Гамлета»

Анна Чиповская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На пресс-показе спектакля Анна Чиповская, предчувствуя критику, призвала зрителей найти смыслы в «Гамлете» Гончарова и попробовать их осознать. «Если я что-то не понимаю, не значит, что это плохо», — лаконично заявила актриса.

Также Чиповская восхитилась совместной работой с Юрой Борисовым. По словам артистки, коллега поразил ее фантазией и нестандартным взглядом на роль Гамлета. «Юра постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто и мощно. Я завидую ему», — призналась Анна.

Андрей Максимов, исполнивший роль Клавдия, усомнился, что зумеры будут интересоваться классическим театром. Современную молодежь привлекают новаторские постановки с популярными актерами, выразил мнение звезда сериала «Фишер».

Что Дмитрий Бикбаев и Андрей Житинкин сказали о постановке «Гамлета»

В беседе с NEWS.ru художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев высказал мнение, что любая постановка имеет право на существование, если она не нарушает законы России. Он отметил, что спектакль как одна из форм искусства должен содержать в себе смысл.

«Играть в постановке по произведению Уильяма Шекспира — вызов для профессионалов. Писатель затрагивает серьезные темы. Как говорил Константин Станиславский, у актеров есть сверхзадача. Я искренне верю, что должным образом играя в спектакле артист может изменить мир», — высказался Бикбаев.

Режиссер Малого театра Андрей Житинкин в беседе с NEWS.ru заявил, что «Гамлет» Гончарова создан для молодой публики, поэтому его не приняли «высоколобые критики». При этом, по мнению Житинкина, постановка могла бы быть ярче, если б актеры не отступали от текста культового произведения Шекспира.

Актриса Аня Чиповская (Гертруда) и актер Юра Борисов (Гамлет) в сцене из спектакля «Гамлет», поставленной режиссером Андреем Гончаровым по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, в МХТ имени Чехова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Актеры пошли путем импровизации. То есть они не соблюдали текст Шекспира, но это — их право. „Гамлет“ Гончарова — это высказывание молодого поколения, потому что там есть коды, понятные только поколению зумеров. Считаю, что благодаря этой постановке Юра Борисов в очередной раз доказал, что он — талантливый человек», — высказался режиссер.

Читайте также:

Умер Пиманов: шок семьи, реакция Путина — что будет с «Человеком и законом»

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО