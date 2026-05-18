Родные наемника из Колумбии Уильяма Андреса Гальего Ороско поблагодарили Россию за то, что боец остался живым, передает ТАСС. ВС РФ взяли иностранца в в плен в районе села Старица в Харьковской области.

Отец наемника Уильям Гальего Ариас призвал своего сына молиться. Он также выразил надежду, что наемник понял жизненный урок.

Все мы за тебя молимся. Держись! Нам не за что тебя прощать. Надеемся, что это послужит тебе уроком. Благослови тебя Господь, благослови, Господь, Россию, благослови, Господь, всех солдат, которые пали в бою, — сказал Уильям Гальего Ариас.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. По его словам, к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями.

До этого Мирошник рассказал, что командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. По его словам, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры.