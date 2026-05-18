Двоих мужчин сожгли в бане из-за земельного спора Пенсионер из Туапсе сжег в бане соседа и его приятеля из-за земельного спора

В Туапсинском районе Краснодарского края задержали 70-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве соседа и его знакомого, сообщили в региональном управлении СК РФ. По версии следствия, спящих мужчин подожгли в бане из-за земельного спора. Подозреваемый признал вину.

15 мая 2026 года сосед подозреваемого со знакомым находился на своем земельном участке, где распивали спиртное. В какой-то момент между подозреваемым и мужчинами возник очередной конфликт, который перерос в потасовку. После этого, фигурант решил их убить, — говорится в публикации.

По версии следствия, он спрятался в кустах на своем участке и ждал, пока мужчины уснут. Через несколько часов пенсионер проник в баню, где спали соседи, разлил бензин из стоявшей там канистры и бросил заранее подготовленную зажигательную смесь. Дождавшись возгорания, мужчина закрыл дверь и скрылся.

Один из пострадавших погиб на месте от полученных ожогов. Второму мужчине удалось выбраться наружу и позвать на помощь. Его доставили в больницу, однако утром следующего дня он умер.

Ранее подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Нападение произошло в одном из кафе. Между несовершеннолетними возникла ссора, в ходе которой 17-летний юноша достал нож и начал бить школьника. Пострадавшего госпитализировали с острой кровопотерей.