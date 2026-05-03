Девочка пропала в Туапсе во время атаки ВСУ: жива или умерла на самом деле

Во время атаки украинских БПЛА на Туапсе 16 апреля пропала девочка по имени Лера Б., ее поисками занимались более двух недель. Жива ли она или умерла на самом деле, нашли ли ее, что известно о поисках?

Что произошло с девочкой из Туапсе, когда она пропала

14-летняя Валерия Б. пропала без вести после атаки ВСУ на Туапсе 16 апреля. Тогда СМИ сообщили о двух погибших — молодой женщине и девочке, которая, предположительно, погибла, когда на ее дом на ул. Сочинской упали обломки украинского БПЛА.

Во время атаки дроном ВСУ семья эвакуировалась: родители спасали инвалида детства, пожилых родственников и младшую сестру. Отец пытался вернуться за Лерой, но огонь преградил путь. Спасатели считали, что девочка погибла, однако при разборе завалов ее тело не нашли. Несмотря на это, подростка записали в погибшие.

Родители девочки заявили СМИ, что Леру рано записывать в число жертв: они предполагают, что она могла получить контузию и инстинктивно убежать в лес, пытаясь найти укрытие.

Где видели Леру из Туапсе после обстрела ВСУ, почему не смогли вернуть

3 мая, спустя две недели после начала поисков, стало известно, что спасатели могли видеть Леру живой.

Все это время поиски вели сотрудники фонда «Ратиборец», были задействованы кинологи, полиция и МЧС. В Сети был открыт сбор средств на ее поиски. В лесу неоднократно находили признаки ее пребывания: следы босых ног 36-го размера, рассыпанные ягоды, которыми она могла питаться, дроны с тепловизорами фиксировали фигуру подростка в лесу, однако из-за сложной местности спасателям не удавалось вовремя прибыть на место.

Отец девочки (сам участник СВО) рассказал, что она собиралась поступать в военно-патриотическую школу и имеет хорошую подготовку. Поисковики предполагают, что девочка может прятаться в заброшенных дачах в окрестностях Туапсе — таких домов много, в них можно укрыться от непогоды и найти простую еду. Поисковики также предполагали, что девочка могла потерять память и из-за шока и стресса не выходить к людям.

Не все верят в эту версию: волонтеры отряда «ЛизаАлерт» тоже искали девочку, но свернули поиски.

2 мая один из сотрудников отряда «Ратиборец» сообщил, что видел девочку в лесу живой, но она оттолкнула его и убежала. Как измотанный и, возможно, раненый подросток мог отбиться от взрослого мужчины и скрыться в лесу — никак не объяснялось.

Поиски продолжаются; при этом Следственный комитет не поменял своей позиции, и 14-летняя Лера Б. считается погибшей. По версии СК, останки не удалось обнаружить из-за крайне высокой температуры в эпицентре взрыва.

Что не так с поисками девочки, пропавшей в Туапсе, в чем подозревают волонтеров

Россияне в соцсетях резко разделились во мнениях по поводу поисков Леры фондом «Ратиборец». Многие не верят, что босая девочка, вырванная взрывом из постели, могла выжить две недели в лесу. Призывы оказать материальную помощь фонду «Ратиборец» вызвали новые подозрения, как и отказ «ЛизаАлерт» от участия в поисках. В Сети указывают на странности в «уликах», найденных в лесу.

«Если девчонка голодная, будет она оставлять пищу?» — сомневаются пользователи.

«Вы играете на чувствах людей. У вас нет ни одного фактического доказательства, что ребенок выжил. Почему вы утверждаете, что кто-то видит именно ее, что ела именно она, что наследила именно она? Для чего эти фантазии?» — задал вопрос другой пользователь.

В Сети обратили также внимание, что фонд не дал никакого отчета по собранным средствам.

«В школах, в детских садах если что-то закупается копеечное, полная отчетность для родителей. А тут такие суммы сбора. Люди верят, стараются помочь, так вы хоть отчитайтесь народу», — требуют от фонда; пока на эти вопросы ответа не было.

