«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова

В Юрге Кемеровской области почти два месяца назад пропал участник специальной военной операции Герой России Алексей Асылханов. В СМИ появилось множество версий его исчезновения. NEWS.ru выяснил, что о пропаже молодого человека сказали его супруга, экстрасенсы, а также исследователи паранормальных явлений.

Как продвигаются поиски пропавшего в Юрге Героя России Алексея Асылханова

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» корреспонденту NEWS.ru сообщили, что поиски Асылханова продолжаются. В день его пропажи, 3 апреля, камеры видеонаблюдения кузбасского города Юрга зафиксировали, что он сел в машину рядом со своим домом на улице Фестивальной. Тем не менее номер и марку автомобиля установить не удалось.

«Он сказал мне, что едет на работу. Алексей — преподаватель в техникуме агротехнологии и сервиса, обычно работает с восьми утра, но тогда было уже четыре... Но так как настроение у него было самое обычное, я ничего не заподозрила», — рассказала NEWS.ru жена Валерия.

Когда Асылханов не вернулся домой, супруга забила тревогу. По ее словам, они все время были на связи и много времени проводили вместе. Даже если муж задерживался на пять минут, он ее предупреждал.

«Тем более мы ждали рождения первенца. Хочется обратиться к Алексею: все твои родственники, мать и близкие друзья переживают за тебя и ждут домой! Возвращайся скорее», — заявила Валерия.

В интернете обсуждают различные версии исчезновения Асылханова. Эксперты предположили, что он страдал от посттравматического стрессового расстройства и захотел вернуться на фронт.

Ветеран СВО из Иркутской области Виктор Викторко ранее высказал мнение, что Асылханов мог потерять память. Он добавил, что звание «Герой РФ» просто так не дают. Это значит, что человек прошел через ад и спас десятки жизней. Викторко подчеркнул, что такие бойцы по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а на гражданке — семью и детей.

Адвокат Даниил Лунев ранее сказал в беседе с NEWS.ru, что Асылханов мог попасть в рабство, если потерял память. При этом наиболее вероятным, по его словам, является криминальный инцидент — похищение из-за бизнеса или долгов.

Между тем пользователи соцсетей пишут, что Юрга — довольно тихий город, который редко появляется в криминальных сводках.

Алексей Асылханов Фото: МО РФ

Что экстрасенсы сказали о пропаже в Юрге Героя России Алексея Асылханова

Возможно, Асылханов подпал под влияние телефонных мошенников, рассказал NEWS.ru парапсихолог и экстрасенс Валерий Розанов. Он предположил, что Герой России ушел из дома, желая защитить семью и близких.

«На данный момент мошенники еще не решили, что делать дальше с Асылхановым, и держат его в состоянии измененного сознания где-то под Алтаем. Конкретно на него не „охотились“, но после того, как стало известно, кто это, они стали искать варианты, чтобы получить максимальную выгоду», — предположил Розанов.

Скорее всего, Асылханов подстроил свое исчезновение, высказала мнение в беседе с NEWS.ru шаманка и экстрасенс Аделина Панина. Она предположила, что у молодого человека была серьезная депрессия и в день исчезновения он специально сделал вид, что ничего не происходит.

«Алексею было сложно в нормальной жизни. Я четко вижу ужасы, которые его преследовали, есть ощущение сильной психологической травмы», — предположила шаманка.

Она утверждает, что молодой человек мог уехать куда-то недалеко от города. Возможно, в этом месте много деревьев и есть вода, отметила Панина.

«Скорее всего, это лес. Асылханов мог уехать туда на общественном транспорте. Я бы не стала рассматривать вопросы, связанные с убийством или похищением», — добавила она.

Какие версии исчезновения участника СВО Алексея Асылханова выдвинул ИИ

В ответ на запрос корреспондента NEWS.ru нейросеть проанализировала всю информацию об Асылханове и пришла к выводу, что, вероятнее всего, человек с боевым опытом и тяжелой травмой находится в состоянии серьезного внутреннего конфликта. То, что Асылханов сел в машину, поздоровавшись с водителем, указывает на его спланированный уход, показал анализ ИИ.

«Он может быть в другом регионе, где ведет максимально простой образ жизни. Это могут быть монастыри или отдаленные поселения. Возможно, Алексей уехал в крупный город, где легко затеряться, и устроился на работу в частную охрану», — такую версию исчезновения Асылханова выдвинул ChatGPT.

Алексей Асылханов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о пропавшем в Юрге Герое России Алексее Асылханове

По данным Telegram-канала Минобороны РФ, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, в 2024-м за этот подвиг молодому человеку присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был награжден государственными наградами РФ: медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он их получил лично из рук президента России Владимира Путина.

