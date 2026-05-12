Попал в рабство или плен: новые версии загадочной пропажи Героя РФ в Юрге

В Кемеровской области уже сорок дней продолжаются поиски Героя России, участника специальной военной операции Алексея Асылханова. Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах. Подробности поисков, новые версии и странности исчезновения — в материале NEWS.ru.

Как проходят поиски Героя России Асылханова в Юрге

Беременная жена Алексея 21-летняя Валерия рассказала корреспонденту NEWS.ru, что пока ее супруга ищут по всей стране, она живет вместе со своими родителями.

«Мой ребеночек растет, все хорошо. По-прежнему по всей стране Алексея ищут поисковый отряд „ЛизаАлерт“ и Следственный комитет», — поделилась девушка. Однако никто из них не может ответить на вопрос, что произошло на самом деле. Вместе с Асылхановым исчез и его телефон, на связь он так и не выходил.

«Я не думала, что могу попасть в такую ситуацию», — призналась Валерия.

Каждый день ей звонят журналисты из разных регионов. В интернете сейчас активно обсуждаются разные версии пропажи: возможно, он вернулся на фронт, стал жертвой несчастного случая или ушел из дома из-за проблем в семье. «Все это полный бред и неправда! Мы никогда не ссорились. Алексей очень добрый и внимательный, у него прекрасные отношения с родителями и друзьями. Все вместе мы ждем, что он вернется, и очень за него переживаем», — подчеркнула Валерия.

Каковы новые версии пропажи Героя России Асылханова в Юрге

Адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru предположил, что Асылханов мог потерять память. «Бывает, когда люди оказываются где-то, при этом ничего не помнят о себе и своей прошлой жизни. Но это единичные случаи по стране», — прокомментировал он.

По его словам, после потери памяти молодой человек мог попасть в так называемый работный дом, однако это крайне маловероятно: обычно жертвами подобных преступлений становятся те, у кого нет поддержки близких и кто испытывает финансовые трудности.

Скорее всего, считает адвокат, с Героем России произошел криминальный инцидент — его могли похитить, хотя мотив пока неясен. «Случаи похищения людей с целью продажи органов сейчас редки, — заметил Лунев. — В случае с Асылхановым речь, вероятнее всего, идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов».

Мог ли Герой России Асылханов уйти на фронт

У Алексея мог развиться посттравматический синдром, из-за которого «отбивает память», допустил в беседе с NEWS.ru экс-штурмовик, ветеран СВО из Иркутской области Виктор Викторко.

«У нас есть каналы связи, где мы можем запустить ориентировку и поднять людей для помощи в поиске. Если семья нуждается в чем-то, подключим общины, — заявил собеседник NEWS.ru. — Звание „Герой РФ“ просто так не дают, — продолжил он. — Это значит, что человек прошел через ад и спас десятки жизней. Такие парни по определению не могут бросить своих. На фронте это боевые товарищи, на гражданке — семья и дети. Алексей, если ты слышишь, выходи на связь! Жена и ребенок тебя ждут!» — призвал ветеран СВО.

Что не сходится в деле пропавшего Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов и его супруга познакомились в 2017 году, когда еще оба учились в школе. Ближе общаться стали в 2022 году, перед тем как он ушел на фронт по мобилизации. Окончательно их отношения окрепли в сентябре 2024 года, когда Алексей вернулся. В апреле 2025 года молодые люди поженились, но годовщину свадьбы так и не отметили, рассказала Валерия.

В мирной жизни молодой человек работал преподавателем в техникуме агротехнологии и сервиса — его смена обычно длилась с восьми утра до двенадцати часов дня. 3 апреля 2026 года он поехал на работу около 16:00, когда пары уже закончились. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он садится в автомобиль, однако номер и марку машины распознать не удалось. Вечером домой он так и не вернулся, а его телефон был отключен.

«Настроение у него было обычное. Я не знаю, что и думать. Если бы муж пропал в большом городе, искать его было бы сложно. Но Юрга совсем маленькая!» — поделилась Валерия с NEWS.ru.

Что известно о Герое России Асылханове из Кемеровской области

По данным Telegram-канала Минобороны, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с помощью БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в ведомстве.

За этот подвиг в 2024 году молодому человеку присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был награжден государственными наградами РФ — медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Их он получил лично из рук президента России Владимира Путина.

