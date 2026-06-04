Врач предупредила о неочевидной опасности катания на сапборде

Неправильная техника гребли во время катания на сапборде чревата перегрузкой мышц и спазмами, болями в спине и воспалением сухожилий, перечислила в беседе с LIFE.ru травматолог Карина Семенова. Она также не исключила обострение уже имеющихся проблем с позвоночником.

Чаще всего травмы происходят не из-за экстремальности этого вида спорта, а из-за переоценки своих возможностей, отсутствия разминки, недостатка опыта или банального несоблюдения техники безопасности. Конечно, новички травмируются чаще. Во время неудачного падения можно подвернуть стопу и получить растяжение связок голеностопного сустава. В более серьезных случаях возможны даже переломы лодыжек. Также нередко страдает коленный сустав: от банальной перегрузки и болевого синдрома до повреждения менисков или разрывов боковых и крестообразных связок, — предупредила Семенова.

По словам врача, еще одна частая причина травм — неосторожное поведение на воде. Люди заплывают в незнакомые места, не оценивают глубину и состояние дна перед прыжком. В лучшем случае это заканчивается ушибом или травмой ноги. Однако при прыжке головой вниз существует риск так называемого перелома ныряльщика — тяжелой травмы шейного отдела позвоночника.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина напомнила, что купание на необорудованных пляжах чревато травмами и заражением кишечными инфекциями. Кроме того, плавание в загрязненных водоемах грозит кожными заболеваниями.