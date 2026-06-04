Две россиянки пострадали при ударе ВСУ по служебному микроавтобусу

Две мирные жительницы пострадали при атаке ВСУ на Шебекинский округ, сообщает оперштаб Белгородской области. Их доставят в больницы Белгорода. Также в селе Маломихайловка дрон повредил автомобиль, а в районе Белянки от взрыва FPV-дрона повредилась «Газель». В Вознесеновке осколки БПЛА нанесли ущерб припаркованному грузовику.
В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области, — сказано в сообщении.
Ранее представители местного оперативного штаба сообщили, что мужчина погиб в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки FPV-дрона. Других подробностей данного инцидента не приводилось.
Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.