Две россиянки пострадали при ударе ВСУ по служебному микроавтобусу

Две россиянки пострадали при ударе ВСУ по служебному микроавтобусу Две мирные жительницы пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Две мирные жительницы пострадали при атаке ВСУ на Шебекинский округ, сообщает оперштаб Белгородской области. Их доставят в больницы Белгорода. Также в селе Маломихайловка дрон повредил автомобиль, а в районе Белянки от взрыва FPV-дрона повредилась «Газель». В Вознесеновке осколки БПЛА нанесли ущерб припаркованному грузовику.

В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области, — сказано в сообщении.

Ранее представители местного оперативного штаба сообщили, что мужчина погиб в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки FPV-дрона. Других подробностей данного инцидента не приводилось.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.