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04 июня 2026 в 11:05

Две россиянки пострадали при ударе ВСУ по служебному микроавтобусу

Две мирные жительницы пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Две мирные жительницы пострадали при атаке ВСУ на Шебекинский округ, сообщает оперштаб Белгородской области. Их доставят в больницы Белгорода. Также в селе Маломихайловка дрон повредил автомобиль, а в районе Белянки от взрыва FPV-дрона повредилась «Газель». В Вознесеновке осколки БПЛА нанесли ущерб припаркованному грузовику.

В районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Две женщины самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. У одной из них диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясничной области, — сказано в сообщении.

Ранее представители местного оперативного штаба сообщили, что мужчина погиб в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки FPV-дрона. Других подробностей данного инцидента не приводилось.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

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