Ссора с Киркоровым, гонорар, новая возлюбленная: как живет Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин продолжает творческую деятельность в России. Что известно о его новой возлюбленной и ссоре с народным артистом России Филиппом Киркоровым?

Почему Шаляпин поссорился с Киркоровым

Шаляпин заявил, что помирился с Киркоровым. По его словам, они с Киркоровым недавно провели вместе долгое время за разговором. Беседа получилась душевной, после чего между ними больше не осталось разногласий.

«С Киркоровым пять часов разговаривали. Вы знаете, такой душевный был разговор. Обо всем говорили, я опять к нему проникся. Мы помирились, что нам ругаться», — сказал Шаляпин.

Киркоров подарил ему коробку сухофруктов с курагой и черносливом. На вопрос журналистов, не является ли это намеком, артист ответил, что у них с коллегой много общего и они умеют посмеяться над подобными вещами.

Киркоров, в свою очередь, опубликовал видео примирения с певцом. Музыканты обнимались и шутливо сравнивали рост друг друга. По словам Шаляпина, они не общались около 20 лет.

«Сколько лет, сколько зим, Прохор!» — подписал Киркоров видео.

Шаляпин на встрече с давним товарищем упомянул, что они повздорили из-за отношений с некой Яной. Сам Киркоров сказал, что не считает прошедшие 20 лет ссорой, скорее просто попыткой неких людей заставить музыкантов конфликтовать. Свидетелем примирения стала телеведущая Лера Кудрявцева.

Какой гонорар у Шаляпина

Гонорар Шаляпина увеличился в два раза — с 1 млн до 2 млн рублей, пишет KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятия с его участием. При этом еще не так давно денежное вознаграждение артиста составляло около 800 тыс. рублей.

«Гонорар [Шаляпина составляет] 2 млн рублей. Плюс к этой сумме налог 12%, включая 5% НДС», — отметили организаторы мероприятий.

Они уточнили, что за эту сумму певец может провести праздник, например день рождения, и выступить с музыкальными композициями. Собеседники добавили, что артист выгодно отличается на фоне многих звезд шоу-бизнеса, так как выкладывается по полной, хорошо импровизирует и поет вживую.

Как сложилась личная жизнь Шаляпина

Прохор Шаляпин впервые женился в 18 лет на женщине старше его, но детали этого брака неизвестны. В 2013 году он связал себя узами брака с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая была на 28 лет старше. После разрыва отношений артист заявил, что это был лишь пиар-ход, и отрицал, что жил за ее счет.

В 2021 году артист женился на бизнесвумен из Канады и обладательнице миллионного состояния Татьяне-Клаудиа Дэвис, которая была старше его на девять лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела коронавирусом и умерла.

В мае 2025 года артист раскрыл, что у него есть биологический ребенок.

«Я как донор биологического материала отметился в одной клинике. <…> Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — сказал он.

Шаляпин утверждает, что больше не собирается жениться, но может сделать исключение, в случае если возлюбленная забеременеет.

Есть ли сейчас у Шаляпина девушка

Шаляпин в ходе общения с журналистами подтвердил, что у него есть девушка, однако сейчас она находится в больнице. Артист пообещал представить ее публике сразу после выписки из медучреждения.

«Нет, не свободно. Она (девушка. — NEWS.ru) в данный момент сейчас находится в больнице, но как только она выйдет, я ее вам обязательно покажу. Она ходячая», — заявил Шаляпин.

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