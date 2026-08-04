Трампу не понравились большие заработки нефтяников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал крупнейшие американские нефтяные компании Chevron и ExxonMobil, заявив, что они получают слишком высокую прибыль, сообщает The Wall Street Journal. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, он отметил, что компании, значительно увеличившие свои доходы, должны вернуть часть средств потребителям.

При этом американский лидер подчеркнул, что поддерживает свободное предпринимательство. Однако его не устраивает ситуация, при которой нефтяные компании получают рекордную прибыль на фоне роста цен на топливо, связанного с войной с Ираном.

Ранее Трамп пообещал: Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана всего, чего добиваются. Он подчеркнул, что это произойдет «совершенно точно».

Вместе с тем аналитики убеждены, что полгода конфликта с США дали Ирану стратегическое преимущество: Вашингтон все чаще следует темпу, который задает Тегеран. Республика и ее региональные союзники расширили зону боевых действий, нарушив морское сообщение в Красном море, атаковав Сирию и, предположительно, применив дрон против Египта, отметили в источнике.