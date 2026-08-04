Росстат назвал регионы, где средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

Средняя заработная плата свыше 200 тыс. рублей была зафиксирована в трех регионах России, передает ТАСС данные Росстата. Данные собраны за май 2026 года.

Лидером по этому показателю стал Чукотский автономный округ. Там средняя зарплата достигла 260,7 тыс. рублей. Второе место заняла Магаданская область с показателем 214,4 тыс. рублей. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя заработная плата составила 205,3 тыс. рублей. В целом по России средний размер начисленной заработной платы в мае 2026 года составил 110 216 рублей.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей. В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.

Кроме того, в России быстрее всего растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник. По данным на 1 июля 2026 года, доходы инженеров увеличились на 10,5%, медиков — на 10,2%, а сотрудников ретейла — на 9,6%.