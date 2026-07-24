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24 июля 2026 в 12:32

Россиянам назвали профессии, в которых быстрее всего растут зарплаты

В России быстрее всего растут зарплаты инженеров в промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Быстрее всего в России растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. По данным на 1 июля 2026 года прирост зарплат у инженеров составил 10,5%, у медиков — 10,2%, а у сотрудников ретейла — 9,6%.

При этом у инженеров в промышленности фиксируется прирост зарплатных предложений по всем позициям. Особенно выделяются инженеры по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Меньше всех годовой показатель прироста оказался у рабочих стройплощадок (2,2%).

Ранее аналитик рынка труда Ольга Завадская заявила, что блогеры могут зарабатывать около 100 тыс. рублей. По ее словам, у инфлюенсеров несколько сфер получения дохода. Успешные блогеры получают деньги не только за рекламу, но и за партнерские программы, собственные продукты, консультации и продажи через маркетплейсы, уточнила эксперт.

До этого стало известно, что зарплаты для начинающих специалистов в России выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале 2026 года средняя заработная плата составила 101 860 рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали ремонтники, разнорабочие и строители.

Общество
Россия
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инженеры
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