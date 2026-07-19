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19 июля 2026 в 10:10

Раскрыто, насколько выросла зарплата у начинающих специалистов в России

В России у молодых специалистов средняя зарплата выросла на 35%

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Зарплаты для начинающих специалистов в России выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом, сообщает РБК, ссылаясь на исследование «Авито Работы». Во втором квартале 2026 средняя заработанная плата составила 101 860 рублей.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали: ремонтники, разнорабочие, строители, мастера по ремонту бытовой техники, дорожные рабочие. Компании предлагают конкурентные условия уже на старте карьеры, а это помогает закрыть вакансии быстро и сформировать кадровый резерв.

Наиболее высокий рост зарплат заметен в Москве и Московской области, а также Краснодарском крае. Также известно, что зарплаты инженерно-технических специалистов в 2026 году растут на 8-17% в год.

Ранее россиянам назвали распространенные ошибки при составлении резюме. Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко заявила, что соискателям стоит включать в резюме лишь релевантный опыт работы, а не перечислять все места занятости за последние 10 лет. По ее словам, главная задача этого документа заключается не в подробной биографии, а в том, чтобы работодатель мог быстро понять ценность потенциального сотрудника для компании.

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