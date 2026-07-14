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14 июля 2026 в 15:28

Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников

HR-эксперт Зулия Лоикова: работников в РФ стали чаще нанимать по рекомендации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работодатели в России стали чаще нанимать работников по рекомендации, сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ИС «Вести». Она отметила, что данный способ не является открытием, однако позволяет экономить бюджеты компаний.

Помимо этого, эксперт пояснила, что найти подходящего сотрудника через специализированные сайты практически невозможно. По ее словам, количество резюме выросло до 7,2 млн, а на одно место может претендовать сразу 600 специалистов.

Если вас рекомендует кто-то из коллег, кто с вами уже взаимодействовал, то, в принципе, они понимают, что вы не какой-то условный кот в мешке, то есть у вас уже есть какая-то репутация. … Второй момент — это кадровый голод, потому что безработица в России держится на историческом минимуме сейчас — от около 2,2% до 2,5%. Это значит, что все, кто хотел работать, уже работает, — отметила Лоикова.

Ранее HR-эксперт Валентина Романова рассказала, что для увольнения подпись руководителя не требуется. Она пояснила, что заявление лишь уведомляет начальство об увольнении.

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