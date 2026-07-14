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14 июля 2026 в 12:27

HR-эксперт ответила, нужна ли подпись руководителя для увольнения

HR-эксперт Романова: для увольнения не нужна подпись руководителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для увольнения не требуется подпись руководителя, рассказала RT HR-директор Валентина Романова. Она отметила, что заявление на увольнение является уведомлением начальства.

Согласно Трудовому кодексу России (ст. 80 ТК России), работник обязан лишь письменно уведомить работодателя о своем намерении расторгнуть трудовой договор, как правило, за две недели. Важно понимать, что две недели — это максимальный срок, на который работодатель может попросить сотрудника остаться на рабочем месте, но по договоренности срок может быть и меньше, — рассказала Романова.

HR-эксперт подчеркнула, что подать заявление можно лично в отдел кадров или отдел трудовых отношений. По ее словам, важно, чтобы на экземпляре работника ответственный сотрудник проставил дату приема, входящий номер, должность и подпись.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала, что забирать предоставленное работодателем оборудование домой можно, когда сотрудник выполняет свои обязанности удаленно. Она подчеркнула, что спорная ситуация возникает только в том случае, когда имущество уносят домой без согласования.

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