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03 августа 2026 в 09:21

Уволенный музыкант через суд выбил у оркестра 1,2 млн рублей

Суд в Москве признал незаконным увольнение пианиста и взыскал 1,2 млн рублей

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей пианисту, уволенному за низкое исполнительское мастерство, признав его увольнение незаконным, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Музыкант был принят на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тыс. рублей в месяц, однако в период испытательного срока работодатель решил его уволить из-за несоответствия занимаемой должности.

В служебной записке указывалось, что пианист не держал темп и ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и неточно выполнял задачи худрука. Однако при увольнении работодатель не ознакомил музыканта с должностной инструкцией, не привлекал его к дисциплинарной ответственности и не давал конкретных рекомендаций по устранению недостатков.

Суд установил, что оркестр не представил убедительных доказательств ненадлежащего выполнения артистом своих обязанностей, и признал увольнение незаконным. Музыканта восстановили на работе, а оркестр обязали выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула в размере 1,2 млн рублей, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Решение может быть обжаловано.

Ранее сотрудник медицинского учреждения в Швеции был уволен через 47 секунд после начала первого рабочего дня. По данным источника, увольнение последовало после того, как мужчина, переживший паническую атаку и не сумевший найти раздевалку, попросил у руководства пару минут.

Москва
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суды
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