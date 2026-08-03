Стало известно, во что ВСУ превратили Славянскую ТЭС Пушилин: ВСУ превратили Славянскую ТЭС в укрепрайон и место базирования оружия

Вооруженные силы Украины превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон и место базирования вооружений, заявил ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что на Славянско-краснолиманском направлении идут ожесточенные бои.

Славянско-краснолиманское направление — здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения, — сказал Пушилин

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

До этого сообщалось, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.