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03 августа 2026 в 10:29

Стало известно, во что ВСУ превратили Славянскую ТЭС

Пушилин: ВСУ превратили Славянскую ТЭС в укрепрайон и место базирования оружия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон и место базирования вооружений, заявил ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что на Славянско-краснолиманском направлении идут ожесточенные бои.

Славянско-краснолиманское направление — здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки, а это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения, — сказал Пушилин

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

До этого сообщалось, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

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