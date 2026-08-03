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03 августа 2026 в 11:45

Россиян предупредили о неочевидных штрафах, которые можно получить на пляже

Юрист Русяев: за прыжки с пирса и заплыв за буйки грозит штраф

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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За прыжки с пирса и заплыв за буйки на российских пляжах грозит штраф, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, наказание за данные действия в каждом регионе определяется местными нормами.

Действующие правила пользования пляжами запрещают заплывать за буйки, подплывать к лодкам и катерам, прыгать в воду с пирсов и бортов, купаться при поднятых предупреждающих флагах и плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах. Конкретную сумму штрафа за эти нарушения федеральный приказ не устанавливает, наказание определяется региональными нормами. Также прямо запрещается приводить на пляж собак, кошек и прочих питомцев, кроме собак-поводырей. За это наступает ответственность по статье 8.52 КоАП РФ, штраф для граждан — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, — сказал Русяев.

Ранее юрист также предупредил о наказании за распитие пива на пляже. По его словам, за употребление алкогольной продукции грозит штраф до 1,5 тыс. рублей, а за выраженное опьянение может грозить административный арест.

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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