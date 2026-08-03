Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:58

В Белоруссии отреагировали на закрытие КПП со стороны Латвии

МИД Белоруссии: закрытие Латвией КПП на границе является недружественным шагом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Закрытие КПП «Патерниеки (Григоровщина)» на границе Латвии и Белоруссии является недружественным шагом со стороны прибалтийской страны, сообщается в заявлении на сайте МИД республики. По мнению Минска, государство сохраняет за собой право предпринять ответные действия.

В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действие в отношении Латвии, в том числе нисимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Белоруссии, — говорится в сообщении.

Представители МИД Белоруссии расценили ситуацию как попрание европейских ценностей. В ведомстве предупредили, что полнота ответственности за последствия таких решений ложится на Ригу. По мнению дипломатов, свобода передвижения граждан была принесена в жертву внутриполитической конъюнктуре.

Ранее закрытие КПП на границе привело к появлению очередей. В нейтральной полосе скопилось около десяти легковых машин. Некоторым водителям пришлось провести всю ночь в очереди на выезд из Евросоюза.

Страны СНГ
Белоруссия
Латвия
границы
КПП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице с ВИЧ
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
«Никакой кооперации»: оппозиционер Вайдель высказалась о ситуации в Сеуте
ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв
Психолог перечислила риски длительного грудного вскармливания
Соцсеть Трампа начала продавать сверхбыстрый доступ к его постам
В больницу Азова пришли с проверкой из-за скандала с заражением ребенка ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.