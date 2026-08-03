В Белоруссии отреагировали на закрытие КПП со стороны Латвии

В Белоруссии отреагировали на закрытие КПП со стороны Латвии МИД Белоруссии: закрытие Латвией КПП на границе является недружественным шагом

Закрытие КПП «Патерниеки (Григоровщина)» на границе Латвии и Белоруссии является недружественным шагом со стороны прибалтийской страны, сообщается в заявлении на сайте МИД республики. По мнению Минска, государство сохраняет за собой право предпринять ответные действия.

В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действие в отношении Латвии, в том числе нисимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Белоруссии, — говорится в сообщении.

Представители МИД Белоруссии расценили ситуацию как попрание европейских ценностей. В ведомстве предупредили, что полнота ответственности за последствия таких решений ложится на Ригу. По мнению дипломатов, свобода передвижения граждан была принесена в жертву внутриполитической конъюнктуре.

Ранее закрытие КПП на границе привело к появлению очередей. В нейтральной полосе скопилось около десяти легковых машин. Некоторым водителям пришлось провести всю ночь в очереди на выезд из Евросоюза.