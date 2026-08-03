Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 13:11

Белоруссия ответила Латвии после скандала с закрытием КПП

Белоруссия пригрозила Латвии несимметричными мерами в ответ на закрытие КПП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минск сохраняет за собой право несимметричного ответа после закрытия латвийского КПП, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. По его словам, которые приводятся на сайте министерства, шаги будут направлены на защиту национальных интересов жителей республики.

В связи с данным недружественным шагом, белорусская страна оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь, — отметил Варанков.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что на латвийско-белорусской границе после закрытия единственного действующего КПП «Патерниеки (Григоровщина)» в нейтральной полосе скопилось около 10 легковых машин, а некоторым водителям пришлось провести всю ночь в очереди на выезд из Евросоюза. По данным очевидцев, утром в субботу, 1 августа, с белорусской стороны ожидали 20 автомобилей, а на нейтральной территории — еще 10.

До этого белорусские таможенники заявили, что Латвия с 31 июля полностью перекрыла единственный функционирующий пограничный переход «Григоровщина» на границе с Белоруссией. В результате всякое сообщение через данный КПП было остановлено во всех направлениях.

Страны СНГ
Белоруссия
Литва
КПП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице с ВИЧ
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
«Никакой кооперации»: оппозиционер Вайдель высказалась о ситуации в Сеуте
ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв
Психолог перечислила риски длительного грудного вскармливания
Соцсеть Трампа начала продавать сверхбыстрый доступ к его постам
В больницу Азова пришли с проверкой из-за скандала с заражением ребенка ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.