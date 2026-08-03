Белоруссия ответила Латвии после скандала с закрытием КПП Белоруссия пригрозила Латвии несимметричными мерами в ответ на закрытие КПП

Минск сохраняет за собой право несимметричного ответа после закрытия латвийского КПП, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. По его словам, которые приводятся на сайте министерства, шаги будут направлены на защиту национальных интересов жителей республики.

В связи с данным недружественным шагом, белорусская страна оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь, — отметил Варанков.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что на латвийско-белорусской границе после закрытия единственного действующего КПП «Патерниеки (Григоровщина)» в нейтральной полосе скопилось около 10 легковых машин, а некоторым водителям пришлось провести всю ночь в очереди на выезд из Евросоюза. По данным очевидцев, утром в субботу, 1 августа, с белорусской стороны ожидали 20 автомобилей, а на нейтральной территории — еще 10.

До этого белорусские таможенники заявили, что Латвия с 31 июля полностью перекрыла единственный функционирующий пограничный переход «Григоровщина» на границе с Белоруссией. В результате всякое сообщение через данный КПП было остановлено во всех направлениях.