Раскрыта судьба пострадавших при смертельной атаке БПЛА на Геленджик Минздрав: 17 пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы

17 пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата в Геленджике находятся в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди них двое детей.

По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще 13 пострадали при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Геленджике. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, инцидент произошел в селе Архипо-Осиповка, среди пострадавших есть дети. По словам губернатора, Вооруженые силы Украины вели атаку на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Собинском районе в результате удара украинских беспилотников по складскому объекту был ранен мужчина. По словам главы региона, опасности для жизни пострадавшего нет, мужчину поместили в медицинское учреждение.