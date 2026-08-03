Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить произведения Михаила Ломоносова из школьной программы, сообщили в пресс-службе канцелярии кабмина. Глава правительства обосновал это тем, что тот «прославлял российские имперские войны».

Вместо него Синкявичюс предлагает включить в программу произведения поэта Тараса Шевченко. По его мнению, это поможет литовским школьникам глубже понять украинскую идентичность.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что ненависть к русским прививается украинским детям с раннего возраста. Он отметил, что оскорблять Россию, проявлять неуважение к советскому прошлому и запрещать русский язык считается в стране нормальным.

До этого арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская заявила, что русскоязычных людей в Киеве необходимо лишать работы и права на образование. По ее словам, дети должны говорить исключительно на государственном языке. Она добавила, что в стране уже подросло русскоязычное поколение, рожденное после Майдана.