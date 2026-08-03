Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 14:43

Премьер Литвы предложил убрать Ломоносова из школьной программы

Премьер Литвы Синкявичюс предложил исключить Ломоносова из школьной программы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить произведения Михаила Ломоносова из школьной программы, сообщили в пресс-службе канцелярии кабмина. Глава правительства обосновал это тем, что тот «прославлял российские имперские войны».

Вместо него Синкявичюс предлагает включить в программу произведения поэта Тараса Шевченко. По его мнению, это поможет литовским школьникам глубже понять украинскую идентичность.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что ненависть к русским прививается украинским детям с раннего возраста. Он отметил, что оскорблять Россию, проявлять неуважение к советскому прошлому и запрещать русский язык считается в стране нормальным.

До этого арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская заявила, что русскоязычных людей в Киеве необходимо лишать работы и права на образование. По ее словам, дети должны говорить исключительно на государственном языке. Она добавила, что в стране уже подросло русскоязычное поколение, рожденное после Майдана.

Европа
Литва
школы
ученые
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке
Кузнецов раскрыл, кого будет тренировать Слуцкий после отъезда из Китая
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.