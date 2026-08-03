Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми Львова-Белова заявила, что следит за ситуацией с пострадавшими под Геленджиком

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что держит на контроле ситуацию с пострадавшими при атаке ВСУ под Геленджиком детьми. Она отметила в МАКСе, что готова оказать помощь в случае необходимости.

По предварительным данным, двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Мы на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой и в случае необходимости обязательно поможем, — написала Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике. Глава Краснодарского края заявил о погибших в результате удара ВСУ. Обломки дронов обрушились на курортный поселок Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.