Массовые задержания из-за лесных пожаров начались во Франции Число задержанных из-за лесных пожаров во Франции выросло до 375 человек

Во Франции количество задержанных по подозрению в причастности к лесным пожарам выросло до 375 человек, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на МВД страны. Из них 142 — несовершеннолетние.

В этом году лесные пожары затронули рекордные площади в Европе, в частности в Испании и Франции. Еврокомиссия уточняла, что для тушения этих пожаров через механизм гражданской обороны ЕС было задействовано 13 самолетов и четыре вертолета, а также привлечены сотни пожарных со всего Евросоюза.

Ранее сообщалось, что винодельня актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Chateau Miraval может оказаться под угрозой из-за бушующих лесных пожаров на юго-востоке Франции. Пожарные тушили огонь водой из частного озера на территории поместья.

До этого жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов, из-за чего около 3400 человек остались без жилья и имущества.